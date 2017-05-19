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ak parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek

AK PARTİ'NİN TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

AK Parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 15:05
Puan Ver : Ak Parti'nin Tüzüğünde Değişikliğe Gidilecek(9/10)11


AK Parti'nin tüzüğünde değişikliğe gidilecek. Yapılacak değişikliklerle Başbakan Yıldırım MYK'nın doğal üyesi olacak, Genel Başkan Vekili ve Grup Başkanı sıfatlarını alacak.



AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, 21 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak. Yeni Atılım Dönemi'nin ilan edileceği kongrede, Genel Başkan adayı olarak konuşma yapacak olan partinin kurucu lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ekonomi ve siyasi istikrar' ağırlıklı bir konuşma yapacak. Bölgesel kalkınmanın vurgusunu yapacak olan Erdoğan, yatırım ağırlıklı mesajlar verecek. 'Demokrasi, değişim, reform' paketi ile ekonomi ağırlıklı olmak üzere yeni kararlar, uygulamalar hızla devreye girecek. 'Hizmet ve reform' odaklı planın detayları, Erdoğan tarafından verilecek. 'Demokrasi, değişim ve reform' üçgeni başlığı altında 'Yeni Atılım Dönemi' vurgusu yapılacak.



 



kaynak:haberler








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