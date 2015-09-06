AK PARTİ'NİN SEÇİM ŞARKISI MUSTAFA SANDAL'DAN
AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerine giderken seçim mitinglerinde kullanacağı şarkı belli oldu. Seçim şarkısı Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' olacak ve AK Parti'nin 13 yıldır tek başına iktidar olmasına atıfta bulunarak, yeniden iktidar vurgusu yapılacak.
AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerine giderken seçim mitinglerinde kullanacağı şarkı belli oldu. Seçim şarkısı Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' olacak ve AK Parti'nin 13 yıldır tek başına iktidar olmasına atıfta bulunarak, yeniden iktidar vurgusu yapılacak.
AK Parti, 7 Haziran'daki seçim şarkılarında da değişikliğe gidecek. 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılan rapçı Zeo Jaweed'un rap, mehter, tasavvuf müziklerini bir arada kullanarak seçim şarkısı yapacağı belirtiliyor. Sanatçı Mustafa Sandal'ın 'isyankar' şarkısı da AK Parti'nin seçim mitinglerinde kullanılacak.
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