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ak parti'nin seçim şarkısı mustafa sandal'dan

AK PARTİ'NİN SEÇİM ŞARKISI MUSTAFA SANDAL'DAN

AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerine giderken seçim mitinglerinde kullanacağı şarkı belli oldu. Seçim şarkısı Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' olacak ve AK Parti'nin 13 yıldır tek başına iktidar olmasına atıfta bulunarak, yeniden iktidar vurgusu yapılacak.

Tarih : 06 Eylül 2015, 12:20
Puan Ver : Ak Parti'nin Seçim Şarkısı Mustafa Sandal'dan(6/10)6


AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerine giderken seçim mitinglerinde kullanacağı şarkı belli oldu. Seçim şarkısı Mustafa Sandal'ın 'İsyankar' olacak ve AK Parti'nin 13 yıldır tek başına iktidar olmasına atıfta bulunarak, yeniden iktidar vurgusu yapılacak.



AK Parti, 7 Haziran'daki seçim şarkılarında da değişikliğe gidecek. 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılan rapçı Zeo Jaweed'un rap, mehter, tasavvuf müziklerini bir arada kullanarak seçim şarkısı yapacağı belirtiliyor. Sanatçı Mustafa Sandal'ın 'isyankar' şarkısı da AK Parti'nin seçim mitinglerinde kullanılacak.








Etiketler: Ak  Parti  Nin  Seçim  Şarkısı  Mustafa  Sandal  Dan    haber

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