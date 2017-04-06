

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ün seçim otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Süphan Mahallesi'nde meydana geldi. 10-15 kişilik bir grup, referandum çalışmaları kapsamında 'Evet' kampanyası yürüten otobüse taşlarla saldırdı.



Saldırı sonucu otobüste maddi hasar oluştu. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, bu tür saldırıların kabul edilebilir bir tarafının olmadığını belirterek, "HDP'nin içindeki bir kısım gençler, geçmişteki alışkanlıklarını bir tarafa bırakmadılar. Süphan Mahallesinde aracımıza yönelik bir saldırı oldu.



Daha önce farklı kademedeki arkadaşlarımıza çeşitli saldırılar oldu. Bizler şunun bilinmesini istiyoruz ki artık bu saldırılar bizleri durduramayacak. Ne yurt dışında yapılanlar ne CHP'nin yaptıkları ne de HDP'nin yaptıkları bizleri durduramayacak. Bu tür saldırılar doğru değil, kabul edilebilir bir tarafı da yok. Tek kelimeyle tahammülsüzlüktür. Bizler saldırıların yoğun olduğu dönemlerde bile çalışmalarımızı aksatmadık, şimdi de hiçbir şekilde aksatmayacağız" dedi.







kaynak:hürriyet