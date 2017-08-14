Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu

AK Parti'nin Kuruluş Yıl Dönümünde Tasarlanan Rozet Dikkat Çekti

AK PARTİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE TASARLANAN ROZET DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da taktığı rozet dikkat çekti.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Ak Parti'nin Kuruluş Yıl Dönümünde Tasarlanan Rozet Dikkat Çekti(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştireceği tören alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakasındaki 16. yıl özel rozeti dikkat çekti.

MKYK ÜYELERİ DE ROZETİ TAKTI

Rozette sarı zeminin üzerine AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü simgelemesi için 16 yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra özel rozetleri, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MKYK üyeleri de taktı.

15 TEMMUZ LOGOSUNA BENZERLİĞİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Rozetin, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için hazırlanan logoya benzerliği ise dikkatli gözlerden kaçmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ak  Parti  Nin  Kuruluş  Yıl  Dönümünde  Tasarlanan  Rozet  Dikkat  Çekti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER