AK PARTİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE TASARLANAN ROZET DİKKAT ÇEKTİ
AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da taktığı rozet dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin gerçekleştireceği tören alanına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakasındaki 16. yıl özel rozeti dikkat çekti.
MKYK ÜYELERİ DE ROZETİ TAKTI
Rozette sarı zeminin üzerine AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümünü simgelemesi için 16 yazıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra özel rozetleri, Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti MKYK üyeleri de taktı.
15 TEMMUZ LOGOSUNA BENZERLİĞİ GÖZLERDEN KAÇMADI
Rozetin, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü için hazırlanan logoya benzerliği ise dikkatli gözlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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