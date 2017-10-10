AK PARTİ'NİN KAMPINA VEKİLLERİN ŞİKAYETİ DAMGA VURDU: BÜROKRATLAR TELEFONLARA ÇIKMIYOR
AK Parti'nin Afyonkarahisar kampına milletvekillerinin bürokrasi şikayeti damga vurdu. Bürokratlara ulaşamamaktan şikayet eden vekiller, "Telefonlara çıkmıyorlar" diyerek serzenişte bulundu.
AK Parti'nin geleneksel Afyonkarahisar kampı 3 gün sürdü. Kampa Cumhurbaşkanı Erdoğan da 41 ay sonra yeninden katıldı. 3 günlük toplantılarda partinin sorunları ve geleceği konuşuldu. Üç gün süren kampta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer belediye başkanlarının istifası tartışmalarının hiç gündeme gelmediği öne sürüldü.
MTV ZAMMI DA GÜNDEMDEYDİ
Başbakan ve bakanların milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantılarda en çok MTV zammı gündeme geldi. Milletvekilleri zamla ilgili rahatsızlıkları gündeme getirdiler.
BÜROKRATLARI ŞİKAYET ETTİ
Öte yandan toplantıda bazı milletvekilleri, bürokratlara ulaşamamaktan, illerinin sorunlarını anlatamamaktan sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "İlimizdeki çözülmesi gereken sorunlarla ilgili olarak bürokratları arıyoruz, ulaşamıyoruz. Her konuda bakanlara gitmek ne kadar doğru. Bürokrasi siyasetin üzerinde olmamalı" değerlendirmesi yaptı.
Kaynak: haberinburada
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