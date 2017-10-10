AK Parti'nin geleneksel Afyonkarahisar kampı 3 gün sürdü. Kampa Cumhurbaşkanı Erdoğan da 41 ay sonra yeninden katıldı. 3 günlük toplantılarda partinin sorunları ve geleceği konuşuldu. Üç gün süren kampta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve diğer belediye başkanlarının istifası tartışmalarının hiç gündeme gelmediği öne sürüldü.

MTV ZAMMI DA GÜNDEMDEYDİ

Başbakan ve bakanların milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantılarda en çok MTV zammı gündeme geldi. Milletvekilleri zamla ilgili rahatsızlıkları gündeme getirdiler.

BÜROKRATLARI ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan toplantıda bazı milletvekilleri, bürokratlara ulaşamamaktan, illerinin sorunlarını anlatamamaktan sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "İlimizdeki çözülmesi gereken sorunlarla ilgili olarak bürokratları arıyoruz, ulaşamıyoruz. Her konuda bakanlara gitmek ne kadar doğru. Bürokrasi siyasetin üzerinde olmamalı" değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: haberinburada