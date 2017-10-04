AK PARTİ'NİN KAMPI CUMA BAŞLIYOR! ARINÇ VE ÇELİK KATILACAK, GÜL KATILMAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 41 ay sonra başkanlık edeceği AK Parti kampına davet edilen isimlerden Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik katılacak, Abdullah Gül ise katılmayacak.
AK Parti'nin 6-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapılacak 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na partide önemli görevlerde yer alan Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de davet edildi. Arınç ve Çelik davete olumlu yanıt verirken Gül olumsuz yanıt verdi.
41 YIL SONRA BAŞKANLIK EDECEK
AK Parti, Cuma günü Afyonkarahisar'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 ay sonra ilk kez bir AK Parti kampına başkanlık edecek. Kampa kurucular kurulu üyeleri, MYK üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkanları ve üyeleri katılacak.
GÜL, DAVETE OLUMSUZ YANIT VERDİ
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre kampa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti hükümetlerinde ve partide önemli görevlerde yer alan Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik de davet edildi. Arınç ve Çelik davete olumlu yanıt verirken Gül olumsuz yanıt verdi. Gül'e yakın kaynaklar, Gül'ün bu kararının prensip olarak siyasi etkinliklere katılmaması ile ilgili olduğunu dile getirdi.
ERDOĞAN'IN TEŞKİLATLARA MESAJ VERMESİ BEKLENİYOR
Kampta gözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış ve kapanış konuşmalarında olacak. Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" ifadesinin ardından teşkilatlardaki değişim sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar