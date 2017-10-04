Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 41 ay sonra başkanlık edeceği AK Parti kampına davet edilen isimlerden Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik katılacak, Abdullah Gül ise katılmayacak.



AK Parti'nin 6-8 Ekim'de Afyonkarahisar'da yapılacak 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na partide önemli görevlerde yer alan Bülent Arınç, Hüseyin Çelik ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de davet edildi. Arınç ve Çelik davete olumlu yanıt verirken Gül olumsuz yanıt verdi.



41 YIL SONRA BAŞKANLIK EDECEK



AK Parti, Cuma günü Afyonkarahisar'da kampa giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 ay sonra ilk kez bir AK Parti kampına başkanlık edecek. Kampa kurucular kurulu üyeleri, MYK üyeleri, bakanlar, kadın ve gençlik kolları başkanları ve üyeleri katılacak.



GÜL, DAVETE OLUMSUZ YANIT VERDİ



Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgilere göre kampa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti hükümetlerinde ve partide önemli görevlerde yer alan Bülent Arınç ve Hüseyin Çelik de davet edildi. Arınç ve Çelik davete olumlu yanıt verirken Gül olumsuz yanıt verdi. Gül'e yakın kaynaklar, Gül'ün bu kararının prensip olarak siyasi etkinliklere katılmaması ile ilgili olduğunu dile getirdi.



ERDOĞAN'IN TEŞKİLATLARA MESAJ VERMESİ BEKLENİYOR



Kampta gözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yapacağı açılış ve kapanış konuşmalarında olacak. Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" ifadesinin ardından teşkilatlardaki değişim sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.



























Kaynak: haberinburada



