Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

BAKANLAR ERDOĞAN'I KAPIDA KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü'nden saat 11.15'te çıkarak Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Mustafa Ataş, Erol Kaya ve Ravza Kavakcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.

Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

İşte Erdoğan'ın geliş anı:

Kaynak: haberinburada