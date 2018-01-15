Sağlık konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığı Sultanbeyli'de açılışı yılan hikayesine dönen 400 yataklı devlet hastanesi, bu sabahtan itibaren hizmet vermeye başladı.

BELEDİYE BAŞKANI, ERDOĞAN'A İLETTİ

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kas hastası genç Abdullah Samet Demir'in cenaze töreni için ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışmaların hızlandırılması konusunda özel ricada bulunmuştu.

8 YIL SONRA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Bu ziyaretin üzerinden iki hafta geçmeden beklenen adım nihayet atıldı. 2010 yılında yapımına başlanan ve yaşanan birçok sıkıntıdan dolayı bir türlü tamamlanayana 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi bu sabahtan itibaren hasta almaya başladı.

İLÇE HALKI MEMNUN

400 yataklı hastanenin açılışı yetersiz olan mevcut hastaneden dolayı büyük sıkıntı yaşayan ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hizmet vermeye başlayan hastaneden ilk görüntüler;

Kaynak: haberinburada