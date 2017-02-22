Cumartesi günü AK Parti büyük bir organizyon ile referandum kampanyasını başlatacak. AK Partililer referandum sonucu için kendilerine yüzde 55 sınırı koymuş.



Meclis'te de parti gruplarının, kulislerin nabzı sadece referandum için atıyor. Meclis'te grup toplantılarını takip eden Milliyet yazarı Serpil Çeviklcan izlenimleirni yazdı. İşte o yazı...







Dün, Ak Parti grup toplantısında ülkücülerin, “bozkurt” işaretini yapan Başbakan Binali Yıldırım da kuliste en çok konuşulan isimdi.







‘Bizim işareti yap dediler, yaptım' Yıldırım, konuşmasından sonra ayaküstü sohbetimizde, her zamanki esprili üslubuyla sorularımızı yanıtladı.







kaynak:gazetevatan