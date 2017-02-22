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ak parti'nin beyin takımı 'yüzde 55' diyor

AK PARTİ'NİN BEYİN TAKIMI 'YÜZDE 55' DİYOR

Cumartesi günü AK Parti büyük bir organizyon ile referandum kampanyasını başlatacak. AK Partililer referandum sonucu için kendilerine yüzde 55 sınırı koymuş.

Tarih : 22 Şubat 2017, 11:09
Puan Ver : Ak Parti'nin Beyin Takımı 'yüzde 55' Diyor(9/10)11


Meclis'te de parti gruplarının, kulislerin nabzı sadece referandum için atıyor. Meclis'te grup toplantılarını takip eden Milliyet yazarı Serpil Çeviklcan izlenimleirni yazdı. İşte o yazı...



Dün, Ak Parti grup toplantısında ülkücülerin, “bozkurt” işaretini yapan Başbakan Binali Yıldırım da kuliste en çok konuşulan isimdi.



‘Bizim işareti yap dediler, yaptım' Yıldırım, konuşmasından sonra ayaküstü sohbetimizde, her zamanki esprili üslubuyla sorularımızı yanıtladı.



 



kaynak:gazetevatan








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