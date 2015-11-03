

Seçim gününü memleketi Konya'da geçiren ve gece saatlerinde Ankara'ya dönen Başbakan Davutoğlu'na seçim sonrası ilk kez geleceği İstabul'da büyük bir karşılama töreni yapılacak.







AK Parti il başkanlığı tarafından organize edilen karşılama için binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etmeye başladı.







Saat 12:30'da İstanbul'a inecek olan Başbakan Davutoğlu'nun burada toplanan kalabalığa hitap etmesi bekleniyor..