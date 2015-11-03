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AK PARTİLİLER ATATÜRK HAVALİMANI'NA AKIN EDİYOR


AK PARTİLİLER ATATÜRK HAVALİMANI'NA AKIN EDİYOR
Tarih : 03 Kasım 2015, 10:42
Puan Ver : Ak Partililer Atatürk Havalimanı'na Akın Ediyor(7/10)9


Seçim gününü memleketi Konya'da geçiren ve gece saatlerinde Ankara'ya dönen Başbakan Davutoğlu'na seçim sonrası ilk kez geleceği İstabul'da büyük bir karşılama töreni yapılacak.



AK Parti il başkanlığı tarafından organize edilen karşılama için binlerce kişi Atatürk Havalimanı'na akın etmeye başladı.

 



Saat 12:30'da İstanbul'a inecek olan Başbakan Davutoğlu'nun burada toplanan kalabalığa hitap etmesi bekleniyor..








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