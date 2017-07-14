AK PARTİLİ YÖNETİCİ ORHAN MERCAN'IN KATİLİ TERÖRİST YAKALANDI
AK Parti Lice İlçe Başkanı Yardımcısı Orhan Mercan'ın öldürülmesi olayının asıl faili olan şüpheli yakalanarak tutuklandı.
EVİNİN ÖNÜNDE KATLEDSİLMİŞTİ
Mercan, 1 Temmuz'da evinin önünde PKK'lı teröristler tarafından evinin önünde düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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