

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin son bir kaç yıldır yaşanan olumsuzlukları geride bırakarak geleceğe dönük bir hamleyle yürüyüşünü devam ettirmesi gerektiğini belirterek, "Kurucu Genel Başkanımız ve AK Parti'nin buluşması, sadece partiye değil ülkemize yeni bir heyecan getirecektir." dedi.







"DİĞER KONGRELERDEN FARKLI OLACAK"







Yılmaz, yaptığı açıklamada, 21 Mayıs'taki AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nin diğer kongrelerden farklı olacağını söyledi.







"Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, inşallah tekrar aday olacak ve seçilecek. Bu bizim için çok önemli ve heyecan verici bir hadise." diyen Yılmaz, kongreyle Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir adımın daha atılmış olacağını vurguladı.







Yılmaz, kongrede sadece genel başkanlık seçimi yapılmayacağını, aynı zamanda Merkez Karar Yürütme Kurulu ve diğer kurullarda da bir yenilenmenin olacağını ifade etti. Her kongrenin "taze kan" anlamında bir fırsat olduğunun altını çizen Yılmaz, AK Parti'nin bu fırsatı değerlendireceğini dile getirdi.







kaynak:habertürk