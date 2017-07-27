AK PARTİLİ VEKİLLERDEN BASIN LOCASINA ÇIKAN CHP'Lİ VEKİLLERE ATLA ATLA TEZARÜHATI!
Meclis'te İçtüzük görüşmelerini basın locasına çıkarak protesto eden CHP'li Veli Ağbaba ve Ali Şeker'e, AK Parti'li vekiller tarafından 'atla, atla' tezahüratı yapıldı.
TBMM'de İçtüzük görüşmeleri devam ederken, CHP'li Veli Ağbaba ve Ali Şeker basın locasına çıkarak protesto gerçekleştirdi. Bu sırada AK Parti'li vekiller aşağıdan 'atla, atla' tezahüratları yaptı.
CHP'Lİ VEKİLLER BASIN LOCASINA ÇIKTI
Genel Kurulda İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmeleri devam ederken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ile birlikte basın locasına çıkarak, bir süre çalışmaları buradan ayakta izlediler.
MECLİS'TE "ATLA, ATLA" TEZAHÜRATLARI
Ağbaba'nın, AK Parti sıralarına dönerek, "İçtüzük değişince işe yaramayacaksınız, biz de buradan laf atacağız artık." demesi üzerine, bazı AK Parti milletvekilleri, "Atla atla." ifadesini kullandı.
Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da "Yanlış bir şey yapmayın lütfen, çok gençsiniz." diye espri yaptı.
Teklifin görüşmeleri, 2. bölümde yer alan maddeler üzerindeki önergelerle devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaraylı Yönetici: Bugün Lucescu İle Görüşeceğiz
- Adanaspor'un Genç Futbolcusu, Sulama Kanalında Akıntıya Kapılarak Öldü
- Çinliler, Trabzonspor'un İstediği Burak Yılmaz'ı Göndermek Zorunda
- Erman Toroğlu: Fatih Terim Gitmedi, Yolladılar
- Ntv Spor'un Simge İsimlerinden Güntekin Onay, Beın Sports'la Anlaştı
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar