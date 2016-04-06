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ak partili vekiller chp merkezine siyah çelenk bıraktı

AK PARTİLİ VEKİLLER CHP MERKEZİNE SİYAH ÇELENK BIRAKTI

AK Partili milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi

Tarih : 06 Nisan 2016, 13:36
Puan Ver : Ak Partili Vekiller Chp Merkezine Siyah Çelenk Bıraktı(6/10)5


CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ve beraberindeki AK Partililer CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. AK Partili milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.



CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakan AK Partililer adına konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "Gereğini yapmalıdır. Kamuoyu gereğini yapmasını beklemektedir. CHP'li vatandaşlarımız da eminiz ki büyük üzüntü içindedir. Böyle bir çelengi buraya bırakmak zorundayız" dedi.








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