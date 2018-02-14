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AK Parti'li vekilden bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Uzun sürmeyecek!

AK PARTİ'Lİ VEKİLDEN BOMBA KILIÇDAROĞLU İDDİASI: UZUN SÜRMEYECEK!

AK Parti İstanbul Metin Külünk, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığının uzun sürmeyeceğini yerine birini hazırladıklarını söyledi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 21:50
Puan Ver : Ak Parti'li Vekilden Bomba Kılıçdaroğlu İddiası: Uzun Sürmeyecek!(8/10)4

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir iddiada bulundu. Külünk, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık ömrünün çok uzun olmadığını söyleyerek, "Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum" dedi

BOMBA BİR İDDİADA BULUNDU

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CNN Türk'te katıldığı programda konuştu.

Külünk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir iddiada bulundu.

AK Parti'li vekil Külünk, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeri için bir ismin hazırlandığını öne sürdü.

"YERİNE BİRİNİ HAZIRLIYORLAR"

Külünk şunları söyledi:

CHP'nin tabanını tepe yönetiminde ayırıyorum. CHP'nin tabanı vatancıdır, devletçidir. Devletin bekası söz konusu olduğu zaman tereddütsüz farklılıkları bırakarak "ben de onunla bir arada olabilirim der"; ama tepe yönetimi bir proje yönetimidir.

CHP'nin başındaki şahsın da genel başkanlık ömrü çok uzun değildir. Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum. İstanbul il kongresi de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonrasına hazırlıktır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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