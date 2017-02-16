

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, kış olimpiyatlarının Erzurum'da yapılması için Meclis'teki milletvekillerinden destek isteyerek, "Ben konuşmamda neye ve ne için 'Evet' diyeceğimi söyleyeceğim. 2026 Kış Olimpiyatları'na Erzurum-Erzincan-Sarıkamış'ta yapılması için değerli milletvekillerim destek olun" dedi. CHP sıralarından, AK Partili Ilıcalı'nın bu sözleri alkışlanırken, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise "Bravo, destek veriyoruz" dedi.







Meclis Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan AK Partili Mustafa Ilıcalı sözlerine, "Ben konuşmamda neye ve ne için 'Evet' diyeceğimi söyleyeceğim. Ama iktidarıyla, muhalefetiyle hepinizin 'Evet' demesini bekleyeceğim" diye başladı. Bunun üzerine HDP'li Altan Tan "Onu biliyoruz" diye karşılık verdi. Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:







"Neye 'Evet' onu açıklıyorum. 2026 Kış Olimpiyatları'na Erzurum-Erzincan-Sarıkamış da aday olsun. Bu olimpiyatlarda acayip bir potansiyelimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz hep beraber önce bir desteği versin, Hükûmetimiz destek versin, o bölgenin kalkınmasına acayip bir avantaj sağlasın. Şimdi bakıyoruz, muhalefetin tamamı olmasa da ana muhalefet destek verdi, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP'nin de destek vereceğini düşünüyorum. Değerli milletvekilleri, peki, Erzurum veya Sarıkamış neden Kış Olimpiyatları'na aday olabilir bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Erzurum'da EYOF diye Kış Olimpiyatları, Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları yapılıyor. 14 ve 18 yaşındaki gençler katılıyor ve 34 tane Avrupa ülkesinden yaklaşık 680 tane sporcu katılıyor, Türkiye'den 70'ye yakın sporcumuz var ve bu oyunlardan önce de Erzurum, 2011 Universiade Oyunları'nı almıştı, başarıyla yapmıştı ve bundan önce de yine uluslararası 2 oyuna daha ev sahipliği yapmıştı. Hepsini başarıyla yaptığı için, bu manada bunlar büyük bir altlık oluşturuyor."







AK Partili Ilıcalı'nın bu sözleri, CHP sıralarında alkışlandı.







kaynak:habertürk