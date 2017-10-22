AK PARTİLİ VEKİL DELİGÖZ'DEN ÇOK KONUŞULACAK GÖKÇEK İDDİASI: SALI GÜNÜ İSTİFA EDECEK
AK Parti'li vekil Orhan Deligöz, "Gökçek'le görüştüm, direndiği yok. Önümüzdeki salı günü istifasını vereceğini biliyorum." dedi.
dCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkında konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, istifa edeceğini açıkladı. Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya ise, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi.
AK PARTİLİ VEKİL GÜN VERDİ: SALI GÜNÜ İSTİFASINI VERECEK
Habertürk'te katıldığı Habertürk Gündem programında önemli açıklamalarda bulunan Deligöz, "Melih Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını vereceğini biliyorum."dedi.
Melih Gökçek'in AK Partili olduğunu dile getiren Orhan Deligöz, "AK Parti'nin rakipleriyle özellikle de CHP ile en iyi mücadele eden AK Partili belediye başkanıydı. Ancak Cumhurbaşkanımızın öngördüğü metal yorgunluğu kabul etmeliyiz. Bu bir bayrak yarışıdır" şeklinde konuştu.
TAHİR SARIKAYA: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İSTİFA EDECEK
Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi.
"DÜN KENDİSİYLE KONUŞTUM, HEPSİNE GÜLÜP GEÇİYOR"
Beyaz TV'de program yapan Tahir Sarıkaya, "10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür... Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok" dedi.
Kaynak: haberinburada
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