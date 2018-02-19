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ak parti'li vekil, bütçe görüşmelerinde tanıştığı bürokratla evleniyor

AK PARTİ'Lİ VEKİL, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE TANIŞTIĞI BÜROKRATLA EVLENİYOR

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı, lağvedilen Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bürokratlarından Uğur Yalçın ile dünya evine giriyor.

Tarih : 19 Şubat 2018, 10:50
Puan Ver : Ak Parti'li Vekil, Bütçe Görüşmelerinde Tanıştığı Bürokratla Evleniyor(9/10)7


Sert siyasi tartışmalar, uzun gece mesaileriyle gergin oturumlara sahne olan Meclis, bu kez bir izdivaca sahne oluyor.



AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı; lağvedilen Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın ile evleniyor.



ERDOĞAN TALİMAT VERDİ: FAZLA UZATMAYIN



İstanbul'da aile arasında nişan yüzüğü takan çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fazla uzatmayın" talimatıyla 26 Mart'a düğün tarihi aldı. İçişleri Bakanlığı döneminde Murat Başesgioğlu'nun özel kalem müdürlüğünü de yapan Yalçın, Meclis kulislerinde tanınan bir sima. Benli ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi.



ERDOĞAN'IN HASSASİYETİ ETKİLİ OLDU



Gelin ve damadın Kastamonulu olmasının sürecin olumlu gelişmesine katkı sağladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bekâr olanların evlendirilmesi konusundaki hassasiyetinin de bu izdivaçta etkili olduğu belirtiliyor. Erdoğan'ın il gezileri ve programları sırasında bekâr olduğunu öğrendiği kişilerle ilgili olarak milletvekilleri ve parti yöneticilerine sitem ederek, evlilik için uygun eş bulunması konusunda talimatlar verdiği biliniyor.



KAYNAK: HABERTÜRK



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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