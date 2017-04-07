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ak partili ünal: kılıçdaroğlu siyasi intihar teşebbüsünde

AK PARTİLİ ÜNAL: KILIÇDAROĞLU SİYASİ İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE

AK Parti Ankara Milletvekili Ünal, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demek ahlak dışıdır" dedi

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:29
Puan Ver : Ak Partili Ünal: Kılıçdaroğlu Siyasi İntihar Teşebbüsünde(9/10)10


 AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarına tepki gösteren Ünal, şunları söyledi:



"EVET'İN ÖNDE ÇIKTIĞINI GÖRÜNCE..."



Sayın Kılıçdaroğlu en başından itibaren yapıcı bir dil kullanıyordu, bunu birçok seçimde gördük. Böyle başladılar ama sonuna doğru o maskeyi indirmek durumunda kaldılar. CHP bir anket gördü, 'Evet'lerin önde çıktığını gördü ve üslubunu değiştirdi, çok çirkin hırçın bir üsluba döndü. 15 Temmuz bizim çok hassas bir konumuzdur, Kurtuluş Savaşı neyse 15 Temmuz da odur.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ak  Partili  Ünal  Kılıçdaroğlu  Siyasi  İntihar  Teşebbüsünde    haber

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