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Ak Partili Turan, İhraç Edilecek CHP'lilerin Avukatlığına Talip Oldu

AK PARTİLİ TURAN, İHRAÇ EDİLECEK CHP'LİLERİN AVUKATLIĞINA TALİP OLDU

Ak Partili Bülent Turan, CHP'nin Adalet Kurultayı sırasında şehitlik bölgesinde içki içtiği için ihraç edilmesi istenen 3 kişiye gönüllü avukatlık yapabileceğini söyledi.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 19:40
Puan Ver : Ak Partili Turan, İhraç Edilecek Chp'lilerin Avukatlığına Talip Oldu(8/10)4

AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı'nca, Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, burada yaptığı konuşmada Çanakkale'nin herhangi bir il olmadığını belirterek, "Cumhuriyetimizin önsözü burada yazıldı. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkması buradan başladı. Buraları kıymetli yerler. O yüzden burada yapılan her tören başımızın tacıdır. Her türlü program burada bizim için kıymetlidir. Kim yaparsa, yapsın" dedi.

"AVUKATLIKLARINI YAPMAYA TALİBİM"

Konuşmasının devamında ChP'nin olaylı adalet kurultayına değinen Turan "O akşam bir baktık ki, tören değil düğün. Başka başka görüntüler. Üzüldüğüm şey şu, 'Sabahleyin hayır dediler, akşam evet dediler.' Yanlış. Ama daha öte söyleyeyim. 3 tane adama fatura kestiler. 3 kişiyi partiden ihraç ettiler. Bir, insan hata yapabilir, niye ihraç ediyorsun! Adam hata yaparsa uyarırsın. Kamptan çıkarırsın. Partiden atmak ne! Ben Avukatım. O üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım. Onların atılması yanlış. Artı bir şey daha var. 3 tane adamın atılması değil mesele. Kitlesel bir hareket var orada. Vekili var, belediye başkanı var, hepsinin görüntüleri var. Bir sürü insan var, bu işi yapan. 3 kişiye fatura kestiler. 3 tane garibandır Allah bilir onlarda. Bu yanlış. Bakın basına çıktı. Kolu kırılan kadın güvenlik görevlisi var. Göğüs kemiği kırılan Cenk galiba ismi, bir erkek görevli var. 36 tane gıda zehirlenmesi var. Bir sürü mesele var orada. Yani 500 metrekarelik bir alanı yönetemeyen bir parti, Türkiye'yi nasıl yönetsin" dedi.

TEZCAN, 3 KİŞİNİN İHRAÇ EDİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kocadere Kamp Alanı'ndaki Adalet Kurultayı'nda bazı partililerin alkol aldığı gündeme gelmişti. Olaydan bir gün sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Bülent Tezcan, alanda alkol aldığı tespit edilen ve parti üyesi olduğu belirlenen 3 kişinin ihraç işlemlerinin başlatıldığını açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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