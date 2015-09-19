

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Ak Parti Ankara milletvekili adaylarının katıldığı toplantıda, 1 Kasım seçimleri için yürütülecek seçim kampanyasında izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.







Toplantının basına açık kısmında konuşan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi için 1 Kasım seçimlerinin hazırlıklarını yaptıklarını açıkladı.







"İSTİKRARSIZLIK TÜRKİYE'YE ÇOK PAHALIYA MAL OLUYOR”







Türkiye'nin çok partili hayata geçtiği günden bu yana 18 defa genel seçimlere gidildiğini hatırlatan ve bu rakamın bile Türkiye'de demokrasinin kökleştiğini, milletin bunu önemsediğini gösterdiğini kaydeden Cemil çiçek, "Bu süre içinde toplumda karşılığı olan ve Türkiye'ye çok önemli değişim ve dönüşümleri yaşatmış bir partinin mensupları olarak 1 Kasım seçimlerine canla başla çalışarak milletimize hizmet etmeye çalışacağız. Ankaralılar AK Parti'ye baştan beri önemli destek vermiş, bizde bunun karşılığı olarak Ankara'ya önemli hizmetler kazandırdık. 18 seçim içinde en önemli seçim 1 Kasım seçimi. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok, istikrarsızlık Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor. 1964 yılından bu yana geçen 54 yılın 28'i koalisyonlarla, 26'sı da bir partinin tek başına iktidar olduğu dönemdir. Geriye dönüp baktığınızda ‘Türkiye bu noktalara nasıl geldi' derseniz, büyük ölçüde bir partinin tek başına iktidar olduğu dönemlerde geldi, bunun 13 yılında AK Parti'nin imzası vardır. Türkiye'yi 2. Lig ülkesi olmaktan çıkartmış, 1. Lig ve G-20 üyesi statüsüne yükseltmiştir. Önümüzde daha yapacak çok iş var” dedi.







AK Parti olarak güzel bir liste ile seçmenin huzuruna çıktıklarını belirten ve "2002 ruhu denilen, ilk kurucu ilke ve değerlerimizi temsil eden birçok ağabeyimizin bulunduğu, genç arkadaşlarımızın bulunduğu, herkesin temsil edildiği güzel bir liste var. Bu liste ile AK Parti'nin tek başına iktidar olabileceği inancındayız” açıklamasında bulunan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Haziran seçimlerindeki liste eleştirilerinin de geride bırakılacak şekilde seçime hazır olduklarının altını çizdi. Listelerde bir takım sıkışıklıklar nedeniyle yer alamayanların yanlış bir algıya kapılmamaları gerektiğini belirten Akdoğan, "Biz bir bütün olarak bu seçim kampanyasını yürüteceğiz. siyaset uzun soluklu bir uğraş, inşallah aynı yolda bu arkadaşlarımızla yürümeye devam edeceğiz” dedi.







Akdoğan; Ankara'nın lokomotif şehirlerden birisi olduğunu ve AK Parti Ankara adayları olarak seçime hazır olduklarının altını çizerek, "Ankara'da aldığımız sonuç Türkiye'yi de etkiliyor. Türkiye'deki sonucu etkileyecek şekilde başarılı bir kampanya yürütmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.







Temiz siyasete dikkat çeken Akdoğan, "Malum hassas bir süreçten geçiyoruz, bu yüzden herhangi bir gerilime neden olmadan bir kampanya yürüteceğiz. Çevre ve görüntü kirliliği yapmadan, temiz bir kampanya ile 1 Kasım'ı kucaklayacağız” şeklinde konuştu.







AK Parti'nin bir Türkiye Partisi olduğunu ve AK Parti'nin birlik siyasetinin ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından önemli olduğunu kaydeden Akdoğan, AK Parti saflarına geçen Tuğrul Türkeş'e de teşekkür ederek, "Hem hükümette yer alarak taşın altına elini koyduğu hem de AK Parti saflarında bu millete hizmet seferberliğinde taşın altına elini koyduğu için teşekkür ediyoruz. Kendisini AK Parti ailesi hiç yadırgamadı ve bağrına basıyor. Kendisi de büyük bir gayret ile bu sürecin içinde elinden gelen gayreti ortaya koyacağını söyledi” açıklamasında bulundu.