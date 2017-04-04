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ak partili şahin: darbe girişimi kendi kontrolü altında mıydı?

AK PARTİLİ ŞAHİN: DARBE GİRİŞİMİ KENDİ KONTROLÜ ALTINDA MIYDI?

Habertürk TV'ye konuşan Fatih Şahin, "Türk milleti darbe girişimine karşı kendini siper ederken Kılıçdaroğlu neredeydi? Kontrollü bir saklanma mıydı?" dedi

Tarih : 04 Nisan 2017, 15:36
Puan Ver : Ak Partili Şahin: Darbe Girişimi Kendi Kontrolü Altında Mıydı?(8/10)10


 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Habertürk TV'de Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. 16 Nisan'da oylanacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin eleştirilere yanıt veren Şahin, 15 Temmuz ile ilgili 'kontrollü darbe' iddiasında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yanıt verdi. Şahin, özetle şunları söyledi:



'EVET' KAMPANYASI



Önce kendi teşkilatlarımızın eğitimini yaptık. Gün gün, kademe kademe kafa karışıklıklarının giderildiğini, kararsız seçmenin 'Evet' lehine eridiğini gördük. Evet oylarında artış gözlemliyoruz. Tam da istediğimiz gibi kampanya yürütüyoruz.



'TEK ADAM' ELEŞTİRİLERİ



Cumhurbaşkanı 5 yıllığına seçilecek, iki dönem görev yapabilecek. Böyle bir tablonun tek adam üretmesi kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Demokrasiden sapmalar daha az mümkün, demokrasinin daha da güçleneceği bir sistem.

Tek adamlık yıllardır dillendiriliyor, Turgut Özal için de, Menderes için de söylendi. Abdülhamit Han için de söylendi. Millet değerleriyle siyaset yapanları karalama kampanyası...  Demokrasiyi kurumsallaştıracak, yerleştirecek bir sistem inşa edeceğiz. Meclis denetimi, seçmen denetimi, denetim mekanizmalarının çeşitli ve zengin olduğunu söylebiliriz.



 



kaynak:habertürk








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