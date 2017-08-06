AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİNDEN ERDOĞAN İÇİN İLGİNÇ BENZETME: SON MOHİKAN
AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın Köprübaşı İlçesi'nde katıldığı iş yeri açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Son mohikan" benzetmesinde bulunmuştu. Özdağ açıklamasının sosyal medyada gündem olmasının ardından, sözlerine açıklık getirdi. "Mohikan" benzetmesini 2015 yılında da yaptığını belirten Özdağ, "Onun başarısı benim sözlerimle değil, kendisinin yaptıklarıyla kaim." dedi.
"ATATÜRK'TEN SONRAKİ EN BÜYÜK DEVRİMCİ"
İşte Özdağ'ın Erdoğan'a "mohikan" benzetmesi yaptığı konuşma:
Yeni bir devlet kuruyoruz ifadesi doğru değil. Sistem değişikliğine gidiyoruz dese anlardım. Rejimimiz belli, rejimimiz; Cumhuriyet. Devletimizin adı belli; Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Kurucusu da Gazi Mustafa Kemal Atatürktür. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki en büyük devrimci, en büyük reformist ve en başarılı siyasetçidir. 95 yıllık siyasetin Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki en büyük lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bence de son mohikandır.
Özdağ'ın mohikan benzetmesiyle ilgili yaptığı açıklama:
2015 yılında da söylemiştim. Hatta o zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı dördüncü sıraya koyuyordum. Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Turgut Özal, Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Erdoğan ikinci sıraya geçti. Neden? 17- 25 Aralık gibi ekonomi ve siyaset darbesini bertaraf etti. Türkiye'de bir hükümet kurulamadığı zaman, kaos çıkacağı zaman inisiyatif alarak erken seçim kararına çok ciddi katkısı oldu. 15 Temmuz gecesini bertaraf eden liderdir. Bütün darbe girişimlerinde tehditlerde, herkesin çekildiği ortamlarda, Erdoğan meydan okudu. O nedenle ikinci sıraya geçti.
"TÜRK SİYASİ HAYATINA YÖN VEREN VEREN ADAM"
Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk'ün kurduğunu belirten Selçuk Özdağ, Erdoğan'ın da 2002'den bu güne vesayetçilere meydan okuduğunu, darbeleri bertaraf ettiğini ve 12 seçim kazandığını söyledi. Özdağ, "Erdoğan egemen güçlere, adına 'F tipi' dediğimiz cemaatlere karşı ciddi mücadele vermiş ve hala ayakta, sağlığı beyni ve fiziki yapısıyla, hayalleriyle ayakta.
Ben var olan bir şeyi söylüyorum. 'Yok canım hayır ondan başarılı şu liderdir' desinler. Elbette Menderes, Özal, Erbakan, Yazıcıoğlu, Türkeş'in Türk siyasi hayatında çok ciddi katkıları var. Çok lider çıkaramadık. Çok az yetiştirdiğimiz liderlere sahip çıkmamız gerekir. En önemli lider de Erdoğan'dır. En karizmatik lider. Türk siyasi hayatına yön veren adam. İdealizmle realizmi yan yana götüren adam. Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda çok ciddi şekilde her seçim sonrası devrim yapan, hayallerini gerçekleştiren adamdır. Onun başarısı benim sözlerimle değil, kendisinin yaptıklarıyla kaim. Ben ülkücü gelenekten geliyorum Türkeş ve Yazıcıoğlu için de çalıştım ama 12 seçim kazanmak Erdoğan'a nasip oldu
Kaynak: haberinburada
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