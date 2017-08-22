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AK PARTİLİ KÜLÜNK, KONYASPOR BAŞKANI'NIN BYLOCK'TAN GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMASINA İSYAN ETTİ


AK Partili Külünk, Konyaspor Başkanı'nın ByLock'tan Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılmasına İsyan Etti
Tarih : 22 Ağustos 2017, 20:30
Puan Ver : Ak Partili Külünk, Konyaspor Başkanı'nın Bylock'tan Gözaltına Alınıp Serbest Bırakılmasına İsyan Etti(8/10)4

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şan'ın ByLock'tan birçok kez görüşme yaptığı iddia edilen telefonu ve bilgisayarına el konuldu. Ahmet Şan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Serbest kalan Şan'ın daha sonra istifa ettiği duyuruldu.

Ayrıca, ByLock kullanıcısı Ahmet Şan'ın serbest bırakılmasına AK Parti'den tepki geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Millet adına soruyorum. Bylock'tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var?" diye sordu.

"KİM KİMİ NİÇİN KORUYOR, HEPSİNİ MİLLET BİLİYOR"

Sosyal medyadan sert mesajlar paylaşan AK Partili Metin Külünk, şunları yazdı:

"Konya'da olup bitenleri millet çok iyi takip ediyor. Kim kime hangi baskıları uyguluyor, kim kimi niçin koruyor. Hepsini millet biliyor. Adalet ve güvenlik bürokrasisine milletin çağrısıdır, 'Konya'da kimin akrabası kimin iş ortağı olduğuna bakmayacağınızdan emindir milletimiz.' Millet bu tip cümleler duymaktan bıktı artık, ve yeter diyor. Kim olursa olsun hesabı sorulacaktır. Şahsi ikbal milletin kaderinin önüne geçemez. 'O, onun yakını, bu, bunun ortağı, bu, şunun akrabası, bu, bunun arkadaşı' cümlelerini millet duymak istemiyor. Ve gereğinin yapılmasını istiyor. Ellerindeki para gücü ile Konya'daki Fetö yapılanmasının işbirlikçi ayağı yerel medya üzerinde konunun konuşulmaması için baskı yapmayın. Futbol'da Fetö yapılanmasının mutlaka üzerine daha güçlü gidilmeli. Temiz futbol için futbolun bağırsakları temizlenmeli."

İşte o mesajlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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