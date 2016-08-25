

AK Partili Kışla, Şavşat'ta aylardır 5 kişilik bir PKK'lı grubun arandığını, saldırıyı bu grubun yapmış olabileceğini söyledi.







"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyorum. 4-5 kişilik bir PKK grubunun Şavşat'ta olduğu biliniyor. Özel hareket aylardır peşlerini takip ediyor, fakat temas kurulamamıştı, böyle sıkıntılı



bir dönemi geçiriyorduk.







Aylardır arazide olmalarına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda böyle bir hadisenin yaşanmasından dolayı üzüntü duyuyorum. Burası çok dağlık ve ormanlık bir bölge. Biz tedirgin yaşıyorduk, kontrollü şekilde seyahat ediyorduk. Şavşat ve Artvin adına da üzüntü duyuyorum. İnşallah terör örgütleri bitmiştir."