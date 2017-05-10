

Bülent Turan, "Fikri Sağlar'ın, Muharrem İnce'nin, Selin Sayek Böke'nin, Deniz Baykal'ın arkasında saray mı var? Nasıl bir siyasi hareketsiniz ki hemen talimatla aday olunuyor, süreçler başlıyor?" dedi.



'BUNLAR UCUZ POLEMİKLER'



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Merkezi'nin önünde MYK toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Turan, "CHP'deki iç karışıklığın saraydan kaynaklandığı" yönündeki iddiaların sorulması üzerine "Buna hem gülüyoruz, hem de üzülüyoruz. Gülüyoruz çünkü, bir ana muhalefet partisi ki son dönem 48,5 oyun hepsinin kendinden menkul olduğunu zanneden bir tarzda açıklamalar yapıyor. Aynı şekilde bunu söylerken kendi iç kavgaları, 10'a yakın aday adayının olduğu, Türkiye'yi yönetmeyi bırakın kendi partisini yönetmekten aciz bir görüntünün verildiği bir siyasi tablodan bahsediyoruz. Fakat, "nerede hata yaptık, partiyi nasıl yönetemiyoruz" bunu tartışmak yerine sözüm ona "saraydan talimat geldi, süreç başladı" gibi çok ucuz bir polemiğin içerisine giriyorlar. Bir defa saray dedikleri bu milletin evi. Onun ötesinde şunu sormak isterim, saray dediğiniz yapı CHP'nin içişlerini karıştırıyorsa Fikri Sağlar'ın mı, Muharrem İnce'nin mi, Selin Sayek Böke'nin, Deniz Baykal'ın mı? Nasıl bir siyasi hareketsiniz ki hemen talimatla aday olunuyor, süreçler başlıyor? Ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adayı olma sürecine baktığımızda büyük bir senaryoyla, talimatla bu adımların atıldığını gördüğümüzden dolayı onlar zannediyorlar ki aynı şekilde farklı talimatlarla, senaryolarla yeni bir süreç başlayacak. Oysa 8 seçimi kaybeden bir liderden bahsediyoruz" dedi







kaynak:sabah