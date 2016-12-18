

Tarım Kredi Kooperatifi İzmir Bölge Birliği Müdürlüğü'nde uzun yıllar müfettiş olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve bir dönem Manisa İl Genel Meclisi üyesi olan iki çocuk babası Sabri Şahin, bugün saat 17.00 sıralarında, Subaşı Mahallesi'ndeki Irlamaz Vadisi'nde bulunan yeşil alanda kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Şahin, göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kanlar içinde kalan Şahin, silah sesini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olay ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.







kaynak:milliyet