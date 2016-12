Cinsel istismar önergesine imza atan AK Parti'li milletvekillerinden Ramazan Can, muhalefetle görüşeceklerini belirterek, "Gerekirse düzeltme olur" dedi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş düzenlemenin doğru olduğunu belirterek düzenlemeyi geri çekmeyeceklerini söyledi.







AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken yaşta evliliklerle ilgili mağduriyetlerin giderilmesine yönelik önergelerinin doğru oduğunu, tecavüzcülere af niteliği taşımadığını, bu nedenle düzenlemeyi komisyona geri çekmeyeceklerini belirterek, "Muhalefetin değişiklik önerisi varsa bekliyoruz" dedi.







Önergede imzası bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da açıklama yaptı. Can, "Muhalefetle görüşeceğiz, gerekirse düzeltme olur" ifadelerini kullandı.







kaynak:ntv