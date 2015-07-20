AK PARTİLİ ÇELİK O SEÇİM ANKETLERİNİ DOĞRULADI
AK Partili Hüseyin Çelik, AK Parti CHP koalisyonu için "ben şahsen AK Parti-CHP koalisyonunun hep daha sürdürülebilir olacağını düşünenlerdenim." dedi.
Çelik, 7 Haziran'dan sonraki süreçte anketlerde Ak Parti'nin yüzde 44-45 bandında olduğunu söyledi.
Tabanı birbirine yakın siyasi partilerin anlaşmasnın çok daha zor olduğunu savunan Çelik, olası AK Parti MHP koalisyonunu ‘Aynı kıza âşık olan iki genç birbirini harap eder'. esprisiyle açıkladı.
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