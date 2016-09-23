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ak partili bülent turan'dan chp'ye sert sözler

AK PARTİLİ BÜLENT TURAN'DAN CHP'YE SERT SÖZLER

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "OHAL KHK'ları yargısal denetime tabi değil. Hal böyleyken CHP'nin başvurusu Anayasa Mahkemesi'nden dönecektir. Anayasa'ya aykırı herhangi bir durum ortada yok. Gündemi bununla meşgul etmek FETÖ ile mücadelede bizi geriye götürür" dedi.

Tarih : 23 Eylül 2016, 16:04
Puan Ver : Ak Partili Bülent Turan'dan Chp'ye Sert Sözler(0/10)


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "OHAL KHK'ları yargısal denetime tabi değil. Hal böyleyken CHP'nin başvurusu Anayasa Mahkemesi'nden dönecektir. Anayasa'ya aykırı herhangi bir durum ortada yok. Gündemi bununla meşgul etmek FETÖ ile mücadelede bizi geriye götürür" dedi.



Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP'nin olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ilgili Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu değerlendirdi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da bir işgal ve darbe girişimi atlattığını, bu girişime karşı etkili bir şekilde mücadele edebilmesi için yurt genelinde hükümetin OHAL ilan ettiğini belirten Turan, "Hem 15 Temmuz'dan sonra yapılan Meclis oturumunda hem de 7 Ağustos'taki tarihi Yenikapı mitinginde CHP, FETÖ ile mücadeleye destek vereceğini söyledi. Bugün ise CHP adeta bu mücadeleye köstek olacak şekilde davranıyor." değerlendirmesinde bulundu.








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