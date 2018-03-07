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AK Parti'den Sürpriz Çıkış: Büyük AK Parti Kongresi Sonbahara Kalmayabilir

AK PARTİ'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ: BÜYÜK AK PARTİ KONGRESİ SONBAHARA KALMAYABİLİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti kongresinin sonbahardan önce yapılabileceğine işaret etti.

Tarih : 07 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : Ak Parti'den Sürpriz Çıkış: Büyük Ak Parti Kongresi Sonbahara Kalmayabilir(7/10)3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV televizyonunda katıldığı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazıcı'dan AK Parti kongresiyle ilgili sürpriz bir açıklama geldi Yazıcı, "AK Parti kongresi sonbahara kalmayabilir" dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Yazıcı şunları söyledi:

"Devletin bir numaralı görevi güvenliği sağlamaktır. Komisyon çalışmaları çok düzenli olarak devam ediyor. Türkiye, 2017 yılında 18 maddelik anayasa değişikliği ile yeni bir modeli hayata geçiriyor. 3 Kasım 2019 seçimlerinden sonra yürürlüğe girecek. Yeni sistemde başbakanlık olmayacak, bakanlıklarda yapılanma var. Meclis yasama faaliyeti açısından daha üstün bir konuma getiriliyor. 5 komisyon oluşturduk. Denetim mekanizmaları var. Bunları nasıl işlevsel hale getireceğiz?

Komisyonların çalışmaları nisan sonuna kadar bitirilecek. Ondan sonra kamuoyu ile paylaşacağız.

"BÜYÜK KONGREYİ SONBAHARA BIRAKMAYABİLİRİZ"

Teşkilatçılığa çok önem veren bir partiyiz. Kongre süreçlerimiz çok önemli. Kongre vesilesiyle hiçbir arkadaşımızı AK Parti ailesi dışına itmiş değiliz. Özenle yürütüyoruz. Ana kademelerin kongreleri nisanın 3. haftasına kadar sarkabilir. Büyük illerimiz var. Ondan sonra da büyük kongre süreci başlıyor. Partiler 2 yılla 3 yıl arasında kongre yapmaları zorunlu. 2 yıl dolunca olağan kongre süreci başlıyor. Biz bu sürece girmiş bulunuyoruz. Onun en son tarihi eylül 2018. Büyük bir ihtimalle bizim il kongrelerimiz bittikten sonra belki de sonbahara bırakmayabiliriz. Bunu değerlendireceğiz. Parti içi yapılanmayı bitirip seçimlere doğru yoğunluğumuzu artırmamız gerekiyor."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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