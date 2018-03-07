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Ak Parti'den Saadet Partisi'yle İlgili Yeni Açıklama: Kapılar Kapanmadı
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AK Parti'den Saadet Partisi'yle İlgili Yeni Açıklama: Kapılar Kapanmadı

AK PARTİ'DEN SAADET PARTİSİ'YLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA: KAPILAR KAPANMADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Saadet Partisi'ni dışlamamız söz konusu değil, siyasilerin ülke gerçeklerini görmesi gerek. Görmeyen varsa yalvaracak halimiz yok." dedi.

Tarih : 07 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Ak Parti'den Saadet Partisi'yle İlgili Yeni Açıklama: Kapılar Kapanmadı(6/10)2

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV televizyonunda katıldığı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi ile AK Parti arasındaki görüşmelere değinen Yazıcı, "Çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisi'ni de dışlamamız söz konusu değil. Bizim ittifak anlayışımız Türkiye'yi kuşatıcı seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır. dedi.

İTTİFAK TARTIŞMALARI

Yazıcı'nın açıklamaları:

Partiler arasında, siyasi partilerin ittifak yapabilmesine ilişkin düzenlemeyi gerekli kılan bir yapısal dönüşüm projesini Türkiye 2017'de yürürlüğe koymuştur. Yüzde 50+1 oy alınması gerekir. Bunu sağlamak için bir ittifak ortamının oluşması sistemin bir doğal sonucu.

"KAPILAR KAPALI DEĞİL"

Çalışmalar çerçevesinde partiler arasında görüşmeler oluyor. Saadet Partisi'ni de dışlamamız söz konusu değil. Bizim ittifak anlayışımız Türkiye'yi kuşatıcı seçmen olarak da 81 milyonu kapsayıcıdır. Bu hedefe katkı sağlayacak partilere ittifak alanı açıktır. Kimseyle de ittifak protokolü henüz yapmış değiliz. MHP ile yapacağımız yüzde yüz gözüküyor. Seçime giderken bunlar netleşecek. Kapılar kapalı değil. Reel politika takip etmeleri gerekir. Siyasi partiler ülke gerçekliğini görmeleri gerekir. Ama bunu görmeyen arkadaşlar varsa bunu görmeyen siyasiler varsa yalvaracak halimiz yok."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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