

AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini "3i" olarak belirlediği "İstikrar, istiklal, istikbal" formülü ile halka anlatacak.







AK Parti'de kampanya sürecine yönelik detaylar, 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Spor Salonunda düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı"nda, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanacak.







Referandum için yürütülecek kampanyanın detayları, bu hafta yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında netleşecek.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Şubat'ta düzenlenecek tanıtım toplantısına, teşkilat mensuplarının, belediye başkanlarının ve il genel meclis üyelerinin, kuruluşundan bu yana görev yapan bütün il başkanlarının, AK Parti grup üyelerinin, partiyle üyelik ilişkisi devam edenlerin ve vatandaşların davet edildiğini belirtti.







Yazıcı, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapan bütün aktif unsurlarının 25 Şubat'ta, Ankara'da olacağını, tanıtım toplantısına yaklaşık 40 bin kişilik katılım olmasını beklediklerini bildirdi.







kaynak:habertürk