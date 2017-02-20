Meteoroloji'den İstanbul Ve Bu İller İçin Kritik Uyarı!
Ak Parti'den Referandum İçin 3İ Formülü
Tuz Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar!
Ray Woodhall'ın Kalbi 27 Kez Durdu!
Akhisar Belediyespor Tepetaklak!
Nusaybin De Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi
İki Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı.. Ölü Ve Yaralılar Var
Müezzinoğlu: İşsizlik Hızla Düşecek
Doğukan Manço: Anahtar Kelime: Üretim
Chp'li Bakan'dan 'örtülü Ödenek' Sorusu
Emniyet'ten Fetö'ye İlişkin Not!
Lg G6 Lite Geekbench'te Göründü
Xperia Xa2 Bu Sefer Fcc'de Göründü!
Lg V30 İçin İlk Bilgiler Sızdırıldı!
Galaxy S8 Tasarımı İyice Netleşti
Sony, Samsung İçin Batarya Üretecek
Htc Vive, Vr Pazarını Domine Edebilir
Samsung Başkan Yardımcısı Tutuklandı
Zap Bölgesi'ne Hava Harekatı: 11 Terörist Öldürüldü
Ev Alana 15 Bin 575 Lira

ak parti'den referandum için 3i formülü

AK PARTİ'DEN REFERANDUM İÇİN 3İ FORMÜLÜ

AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini "3i" olarak belirlediği "İstikrar, istiklal, istikbal" formülü ile halka anlatacak

Tarih : 20 Şubat 2017, 12:51
Puan Ver : Ak Parti'den Referandum İçin 3İ Formülü(6/10)6


AK Parti, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini "3i" olarak belirlediği "İstikrar, istiklal, istikbal" formülü ile halka anlatacak.



AK Parti'de kampanya sürecine yönelik detaylar, 25 Şubat Cumartesi günü Ankara Spor Salonunda düzenlenecek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı"nda, Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklanacak.



Referandum için yürütülecek kampanyanın detayları, bu hafta yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında netleşecek.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 Şubat'ta düzenlenecek tanıtım toplantısına, teşkilat mensuplarının, belediye başkanlarının ve il genel meclis üyelerinin, kuruluşundan bu yana görev yapan bütün il başkanlarının, AK Parti grup üyelerinin, partiyle üyelik ilişkisi devam edenlerin ve vatandaşların davet edildiğini belirtti.



Yazıcı, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapan bütün aktif unsurlarının 25 Şubat'ta, Ankara'da olacağını, tanıtım toplantısına yaklaşık 40 bin kişilik katılım olmasını beklediklerini bildirdi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ak  Parti  Den  Referandum  İçin    Formülü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER