AK PARTİ'DEN O İSME İHRAÇ İSTEMİ
Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, kesin ihraç talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamaları yaptı:
Ak Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmiş olup partimiz kurucu üyesi Yaşar Yakış partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
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