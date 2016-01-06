O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

AK PARTİ'DEN O İSME İHRAÇ İSTEMİ


AK PARTİ'DEN O İSME İHRAÇ İSTEMİ
Tarih : 06 Ocak 2016, 17:38
Puan Ver : Ak Parti'den O İsme İhraç İstemi(4.5/10)6


Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, kesin ihraç talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamaları yaptı:



Ak Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmiş olup partimiz kurucu üyesi Yaşar Yakış partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.








Etiketler: Ak  Parti  Den  O  İsme  İhraç  İstemi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER