

Eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, kesin ihraç talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



AK Parti sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamaları yaptı:



Ak Parti ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmiş olup partimiz kurucu üyesi Yaşar Yakış partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.