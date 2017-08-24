Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası parti sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

AK Parti'deki istifalarla ilgili Ünal, "Bu istifalar, AK Parti'nin yenilenme ve bayrak değişimi sürecinin bir parçasıdır. Son iki yıl içerisinde 200'e yakın AK Parti ilçe başkanı, yine 20'ye yakın il başkanı değiştirilmiştir. Bu bir nöbet değişimi ve bayrak yarışıdır. Buradan birilerinin başka anlamlar çıkarması doğru değildir." dedi.

Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafıyla ilgili devam eden polemikte de yeni bir sayfa açarak "'Haberim yokmuş gibi çek' kıvamında bir tasarım" dedi.

Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bugün 16 Nisan halk oylamasına sonuçlarına ilişkin çalışmanın MKYK'ya sunulması söz konusuydu. Biz aynı şeyi 2010 halk oylamasından sonra da yapmıştık. Bu çerçevede Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile AR-GE Başkanlığımızın bir sunumu oldu."

"BU BİR NÖBET DEĞİŞİMİ BAYRAK YARIŞIDIR"

Kongre süreci de devam ediyor. İlçe kongrelerimiz devam ediyor. İstifa eden il başkanlarımız oldu. Bu arkadaşlarımız onurlu bir şekilde görevlerini yapmışlardır. Bu kararı kendileri almışlardır. Bu arkadaşlarımız zor bir süreçte, illerin il başkanlığı yapmış, başarı ile bu süreci tamamlamışlardır. Bu istifalar, normal, 15 yıl içerisinde AK Parti'nin yenilenme ve bayrak değişimi sürecinin bir parçasıdır. Son 2 yıl içerisinde 200'e yakın AK Parti il başkanlığı değiştirilmiştir. Bu bir nöbet değişimi, bayrak yarışıdır. Buradan başka anlamlar çıkarılması da doğru değildir. 12 il başkanımız istifa etti. İstişareler devam ediyor. Bugün burada il başkanı olan arkadaşlarımız, yarın başka yerde görevi alacaklardır.

KILIÇDAROĞLU'NUN ATLETLİ FOTOĞRAFI

"Daha önceki yürüyüş ile bir bağlantı kurulup önümüzdeki kurultaya dönük bir algı düzenlemesi aslında. Dikkat çekici bir halkla ilişkiler faaliyeti. Adalet Kurultayı'nı atlet kurultayı ile özdeşleştirmek sanıyorum başarılı bir halkla ilişkiler faaliyeti değildir. Bir siyasetçinin atletle fotoğraf çektirilmesi başka bir şeydir. Bu vatandaştan birisi olmak demek değildir. "Haberim yokmuş gibi çek" kıvamında bir tasarım olduğu, birileri tarafından da dile getirilmesidir bu. Eğer siz devletin bir hukuki tasarrufunu rehin almak olarak değerlendiriyorsanız, Demirtaş size sorulduğunda, Demirtaş'ın bir ses efekti olduğunu göz ardı edip asıl sesin Kandil olduğunu, bu sese cevap veriyorsanız, burada bir sorun var demektir. Selahattin Demirtaş, kendi sesi ile konuşsaydı, HDP'nin bu durumda olması söz konusu değildi."

ERDOĞAN AKHANLI'NIN İSPANYA'DA SERBEST BIRAKILMASI

"Söz konusu kişi bir suçlu. Doğan Akhanlı döviz bürosuna dönük saldırıda, iş yeri sahibini öldürmek ve soygun gibi suçlar işlemiş bir kişi. Bu konuda kırmızı bültenle aranıyor. Merkel'in açıklaması ile birlikte Interpol ilgili şahsı serbest bırakıyor. Türkiye'nin bir suçlu ile ilgili Interpol'e aranması yönünde talepte bulunması son derece normal, anormal olan Merkel'in açıklamasından sonra serbest bırakılmasıdır. Bu konuda sayın İçişleri Bakanımız da bir açıklama yaptı. Biz Alman halkı ile bir sorun yaşamıyoruz. Almanya-Türkiye ilişkilerinde öne çıkan olaylarla ilgili bir kronoloji."

"TÜRKİYE BU SALDIRILARI HAK ETMİYOR"

"Son iki yılda Almanya'nın Türkiye'ye dönük, Can Dündar'la başlayan, 16 Nisan halk oylamasında Hayır kampanyası yürütülmesine varıncaya kadar 50'nin üzerinde konu var. Burada, tek tek. Bu kronolojiyi size verebilirim. Cumhurbaşkanımız sadece, Türkiye karşıtlığına karşı siyasetçilere ders verin demiş. Türkiye bu saldırıları hak etmiyor. 15 Temmuz'dan hemen sonra, tiyatro, kontrollü darbe gibi söylemler CHP'nin dilinde evriliyor. Öngörülen darbe söylemine bunu evirdiler. Aslında CHP'de gelişme var. Bunun bir darbe olduğunu CHP kabullendi. FETÖ'cü bir darbe olduğunu benimsedi. Bu açıdan bakıldığında bir gelişme bu. 17-25 Aralık'tan sonra bu ülkede devlet, paralel devlet yapılanması olarak isimlendirilen FETÖ ile ciddi bir mücadeleye girişmiştir."

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Kaynak: haberinburada