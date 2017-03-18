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ak parti'den kılıçdaroğlu'na zor soru

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ZOR SORU

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasıyla ilgili "550 vekil bile fazla" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap geldi.

Tarih : 18 Mart 2017, 11:29
Puan Ver : Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na Zor Soru(7/10)6


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasıyla ilgili "550 vekil bile fazla" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap geldi. Bülent Turan, "95 yılında 450 vekili 550'ye çıkaran CHP'nin kendisi. Kılıçdaroğlu bunları bilmiyor mu?" dedi.



Gündeme ve referanduma ilişkin soruları cevaplayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "550 milletvekili bile fazla" sözlerini eleştirdi. Turan, "Bugün sabah 550 milletvekili bile fazla diyen Kılıçdaroğlu'nun partisi bundan 20 sene önce 450 vekil sayısını 550'ye çıkaran parti" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun "israf" sözlerine de şöyle cevap verdi: "Eğer bu israfsa Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi partili vekilinin 2 milyona yakın bir yıllık telefon faturasını ödemesi lazım. Siz telefon faturasına laf etmeyeceksiniz bu 50 vekile laf edeceksiniz".



Avrupa'nın Türk bakanların konuşmalarını iptal etmesi ve Hollanda'nın tutumunu "diplomatik haydutluk" olarak nitelendiren Bülent Turan, "Avrupa'nın kurucu değeri diye iddia edilen insan hakları, evrensel hukuk gibi yaklaşımları var. Bu Avrupa'nın kurucu değerlerinden ne kadar uzak kaldığını, bu değerlere ne kadar kendi merkezli baktığını bir kez daha görmüş olduk" dedi.



 



kaynak:sabah



 








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