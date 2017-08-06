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Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri: Mesele Avrupa'yı Arkana Almakta Değil
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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri: Mesele Avrupa'yı Arkana Almakta Değil

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ: MESELE AVRUPA'YI ARKANA ALMAKTA DEĞİL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu için, "Mesele Avrupa'yı arkana alıp, Anadolu'ya meydan okumak değildir. Anadolu'yu arkana alıp Avrupa'ya meydan okumaktır." dedi.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 17:20
Puan Ver : Ak Parti'den Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri: Mesele Avrupa'yı Arkana Almakta Değil(6/10)2

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da yayınlanan bir dergiye verdiği röportajla ilgili, "Mesele Avrupa'yı arkana alıp, Anadolu'ya meydan okumak değildir. Mesele Anadolu'yu arkana alıp, Avrupa'ya meydan okumaktır. İşte Recep Tayyip Erdoğan bunu yapıyor. İşte yiğitlik budur." dedi.

"SEN KİMİN SÖZCÜSÜSÜN"

Ünal, Göksun Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Karakucak Güreş Festivali'nde yaptığı konuşmada, Almanya'nın Fetullahçı Terör Örgütü ile terör örgütü PKK üyelerine adeta kucak açtığını belirtti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçte Türkiye'yi eleştirdiğine işaret eden Ünal, "Şimdi güya yalanladılar. Diyor ki 'Alman turistleri uyarıyorum, Türkiye konusunda. Siz rahat olun ey Avrupa, Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz.' Sen kimin sözcüsüsün. Sen bu milletin sözcüsü müsün? Yoksa sen Avrupa'nın sözcüsü müsün? Biz burada 4 terör örgütü ile savaşmıyor muyuz? Biz burada 15 Temmuz'un arkasında duranlara karşı mücadele vermiyor muyuz? 15 Temmuz sonrası senin, bugün şikayet ettiğin o Avrupa, dönüp de bize 'Geçmiş olsun' dedi mi? Demedi. Mesele Avrupa'yı arkana alıp, Anadolu'ya meydan okumak değildir. Mesele Anadolu'yu arkana alıp, Avrupa'ya meydan okumaktır. İşte Recep Tayyip Erdoğan bunu yapıyor. İşte yiğitlik budur." ifadesini kullandı. "CHP BU ÜLKEDE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMUŞ MU?"CHP'lerin Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili söylemlerini de eleştiren Ünal, şöyle devam etti:"Şimdi diyorlar ki 'Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün takipçileriyiz.' Hadi oradan. Mustafa Kemal Atatürk yerliydi, milliydi. Siz ne zaman yerli ve milli oldunuz. Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme karşı mücadele ediyordu. Şimdi siz bizleri kimlere şikayet ediyorsunuz, dönüp bir halinize bakın. Eğer Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu bu cumhuriyetin yüksek ideallerini, kazanımlarını, değerlerini yaşatmaksa, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine ulaştırmaksa bunu AK parti yapıyor. Bunu Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. CHP bugüne kadar bu ülkede taş üstüne taş koymuş mu? Hayır. O yüzden bu aziz millet kimin ne olduğunu biliyor."

"VATANA NASIL SAHİP ÇIKILACAĞINI BU MİLLET GÖSTERDİ"

Ünal, 15 Temmuz'un bir er meydanı olduğunu, milletin kimin korkak kimin cesur olduğunu gördüğünü vurgulayarak, "Yiğitliğin lafla olmayacağını, vatan, millet sözlerinin lafla olmayacağını 'ölümüne ölümüne' diye sokağa çıkıp çıplak elleriyle ülkesine, vatanına nasıl sahip çıkılacağını bu millet, 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya gösterdi." diye konuştu.Festivale, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti milletvekilleri İlker Çitil, İmran Kılıç ve Uğur Dilipak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir de katıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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