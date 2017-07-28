AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısından sonra basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ ARASINDA SORUN YOK"

Eski Başbakan Ahmet Davuoğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında başlayıp, MGP'li diğer isimlerle devam eden tartışmaya değinen Ünal "AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Bazı genel başkan yardımcılığı seviyesinde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık da tarafımızdan zaten açıklanmıştır." dedi.

MERVE KAVAKÇI'YA YAPILAN İADE-İ İTİBAR

Merve Kavakçı'nın Kuala Lumpur Büyükelçiliğine atanmasına gösterilen tepkilere de cevap veren Ünal "Bu, siyasi iradenin aldığı bir karardır ve bu kararı birilerinin eleştirmiş olması da siyasetin doğası gereğidir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki bu ülke, Sayın Merve Kavakçı'nın şahsında bir inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine de maalesef şahit olmuştur. Türkiye gibi özgürlüklerin, demokrasinin ve hukuk devletinin kıymetinin her an altının çizildiği bir ülkede geçmişte yaşanmış böyle bir tatsızlığın bugün bir iade-i itibar gibi tekrardan bir devlet tasarrufu ile eyleme dönüşmesini birilerinin yadırgamasını açıkçası anlamıyorum."

Kaynak: haberinburada