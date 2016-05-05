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AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA


AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Tarih : 05 Mayıs 2016, 12:07
Puan Ver : Ak Parti'den İlk Açıklama(7/10)5


Yazıcı "Bunlar olağan dışı gibi görünen olağan şeyler. Oluşan sorunları konuşarak, partimizin ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümleriz. Partilerde bu tür sorunların yaşanmasını tasfiye edecek olan en önemli karar organı büyük kongredir" dedi.



"BUNLAR OLAĞAN DIŞI GİBİ GÖRÜNEN OLAĞAN ŞEYLER"



Başbakan Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği 100 dakikalık görüşmenin ardından Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'nun AK Parti Genel Merkezi'nde toplanması kararı alındı. Başbakanlık kaynakları tarafından bugün saat 11.00'de toplanacağı duyurulan MYK öncesi, parti genel merkezi önünde AK Parti'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Genel Başkan Danışmanı Hayati Yazıcı, sorunları tasfiye edecek en önemli karar organının büyük kongre olduğunu belirterek, "Bunlar olağan dışı gibi görünen olağan şeyler. Hayırlı olsun. Biz kurumsal yapısı güçlü bir siyasi partiyiz. Oluşan sorunları yine konuşarak, partimizin ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümleriz. Dolayısıyla partilerde bu tür sorunların yaşanmasını tasfiye edecek olan en önemli karar organı büyük kongredir. Peş peşe gelişen olaylar. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.








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