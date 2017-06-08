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ak parti'den flaş zeytinlik düzenlemesi açıklaması

AK PARTİ'DEN FLAŞ ZEYTİNLİK DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş çok tartışılan zeytinlik düzenlemesi ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Tarih : 08 Haziran 2017, 14:52
Puan Ver : Ak Parti'den Flaş Zeytinlik Düzenlemesi Açıklaması(5/10)5


AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, zeytinlikle ilgili düzenlemenin komisyona çekileceğini belirterek, "Üretim Paketi'nin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme komisyona çekilecek. Komisyon, o maddeyi yeniden görüşecek. Ya aynen kabul edebilir ya da komisyon değiştirerek, kabul edilebilir" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'teki siyasi partilerin grup başkanlarıyla gerçekleştirdiği iç tüzük konulu toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya katılmayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, uzlaşmaz tavırla anılacağını söyleyen Elitaş, "Meclis Başkanı, çok güzel bir çağrı yaptı; çünkü siyasi partilerin TBMM'deki en büyük organları veya yetkilileri grup başkanlarıdır. Grup başkanlarının alacağı karar doğrultusunda, bu çerçevede bir çağrı yaptı. Grup başkanları eğer prensipte anlaşırsa bu konuyla ilgili yetkili teknik arkadaşlar alt yapısını olgunlaştırırlar, doldururlardı. Sayın Bahçeli, yazdığı yazıda bu konuyu en iyi bilen grup başkanvekilleridir. Grup başkanvekillerinin bu konuyu değerlendirmesi uygun olur, diye bir ifade kullanmış. Takdir, kendilerinin; ama benim gönlümden geçen şuydu. Grup başkanlarının yapacağı bir toplantıda, prensipte içtüzükle ilgili anlaşma hasıl olsaydı bu iş, bizlerde daha rahat ve hızlı olmasına imkan verecek bir konuydu. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Başkanı'nın centilmence yaptığı bir çağrıyı açıkçası centilmenliğe yakışmayan, bir siyasi partinin genel başkanına yakışmayan bir tavır. Lider olabilmek için sırtını yerden kaldırman gerekir" diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








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