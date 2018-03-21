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Ak Parti'den Erken Seçim Açıklaması! Sözcü Mahir Ünal Tarih Verdi
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AK PARTİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI! SÖZCÜ MAHİR ÜNAL TARİH VERDİ


AK Parti'den erken seçim açıklaması! Sözcü Mahir Ünal tarih verdi
Tarih : 21 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Ak Parti'den Erken Seçim Açıklaması! Sözcü Mahir Ünal Tarih Verdi(8/10)4

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, hem yerel hem de cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin zamanında yapılacağının altını çizdi.

DEFALARCA AÇIKLADIK; SEÇİMLER 2019'DA YAPILACAK

TRT Haber'de katıldığı canlı yayında Ünal, "Cumhurbaşkanımız ve biz sözcüler defalarca açıkladık, seçimler kendi tarihinde olacak. Bu konuda son derece hassasız. Yani hem yerel seçimlerin 2019 Mart, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin de 2019 Kasımı'nda olacağını söyledik." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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