AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MKYK toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak soruları cevapladı.

KASIM'DA İL KONGRELERİ BAŞLIYOR

Kasım ayının son haftasında il kongrelerine başlayacaklarını belirten Ünal "Mart sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir" dedi.

"UCUZ BİR SİYASİ HAMLE"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrılarını ve AK Parti'ye yönelik eleştirilerini de değerlendiren Ünal "Kemal Kılıçdaroğlu, hakareti iftirayı çok güzel bir şekilde yapıyor ama siyaseti asla ve asla yapamıyor. Bu, çok ucuz bir siyasi hamle. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim yok. Bizim, milleti de bir seçim külfetine taşımak gibi bir niyetimiz yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum, bizim gündemimizde bir erken seçim yok" dedi.

İSTİFA ETMEZSE YENİ YÖNTEMLER DEVREYE GİRER

İstifası istenen belediye başkanları ile ilgili de konuşan Ünal, özellikle Balıkesir Belediye Başkanı'nın halen direnmesi konusunda şunları söyledi:

Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar.

Balıkesir Belediye Başkanı'ndan istifa adımını bekliyoruz. İsimler üzerinden meseleyi konuşmayı doğru bulmuyoruz. Çekilme talebi gerçekleşmezse demokratik yöntemler tartışılır ve devreye koyulur. İstifa edilmezse yeni kararlar alınır.

Kaynak: haberinburada