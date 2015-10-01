AK PARTİ'DEN AHMET HAKAN'A SALDIRIYA TEPKİLER
"Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'a yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gazetecilere saldırı hiçbir şekilde mazur gösterilemez. Şiddet hiçbir şekilde tasvip edilemez. Şiddet, kayıtsız şartsız reddedilmelidir.
Tüm basın mensuplarına geçmiş olsun diyor, en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Gazetecilere yönelik şiddeti mahkum ediyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz."
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