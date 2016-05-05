

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki zirve dün Beştepe'de yapıldı. Saat 18.00 olarak planlanan görüşme 40 dakika gecikmeyle başladı.



Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 27 Ağustos 2014'te Ak Parti Genel Başkanlığı, 28 Ağustos 2014'te ise Başbakanlık koltuğuna oturan Davutoğlu'nun kongreyi toplaması kararı, dünkü kritik zirvede alındı.



Geçtiğimiz cuma il ve ilçe başkanlarını atama yetkisinin Davutoğlu'ndan alınarak MKYK'ya devredilmesiyle başlayan süreç, pazar günü Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında sıkıntılar bulunduğuna yönelik bir dosyanın sosyal medyaya düşmesiyle boyutlandı.



Salı günü genel başkanlık döneminin en kısa grup konuşmasını yapan Davutoğlu, bütün makamları elinin tersiyle itebileceğini söyleyerek, Ak Parti davasının selameti için veda edebileceği sinyalini verdi. Aynı günün akşamı, Cumhurbaşkanı'nın alışılmışın aksine perşembe günü yerine Davutoğlu'nu bir gün önce kabul edeceği ortaya çıktı. Bunun üzerine bütün gözler dün 18.00'de başlaması planlanan görüşmeye çevrildi.