

AK Parti'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 998 gün aradan sonra yeniden genel başkanlığa seçilmesiyle "Yeni Atılım Dönemi" başlayacak.



AK Parti'de, 21 Mayıs'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongre için hazırlıklar tamamlandı.



1 Mayıs'ta Genel Başkan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan partinin en üst karar alma organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) 3. Olağanüstü Büyük Kongre'nin, 21 Mayıs'ta yapılması kararlaştırıldı.



AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla gerçekleşen anayasa değişikliğinin ardından 2 Mayıs'ta kurucusu olduğu partiye yeniden üye oldu.



Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar 5 olağan, 2 olağanüstü kongre süreci geçiren AK Parti'de, 3. Olağanüstü Büyük Kongre diğerlerinden farklı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeniden genel başkan olacağı kongreyle Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir adım daha atılmış olacak.







kaynak:sabah