Ak Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan, "Genel merkezimiz tarafından olağanüstü hal süresi boyunca milletvekillerimiz ve il başkanı dışında hiçbir şekilde 17 ilçede seminer, davet yapılmayacak" dedi



AK Parti Genel Merkezi, illerdeki parti teşkilatına gönderdiği genelge ile belediyelerin de dahil olduğu tüm parti teşkilatlarının etkinliklerini yasakladı.