AK PARTİ'DE TÜM ETKİNLİKLER YASAKLANDI
Ak Parti Manisa İl Başkanı Zülfikar Gürcan, "Genel merkezimiz tarafından olağanüstü hal süresi boyunca milletvekillerimiz ve il başkanı dışında hiçbir şekilde 17 ilçede seminer, davet yapılmayacak" dedi
AK Parti Genel Merkezi, illerdeki parti teşkilatına gönderdiği genelge ile belediyelerin de dahil olduğu tüm parti teşkilatlarının etkinliklerini yasakladı.
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