Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı

ak parti'de teşkilat arası bayramlaşma

AK PARTİ'DE TEŞKİLAT ARASI BAYRAMLAŞMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Bundan sonra terör örgütüyle asla müzakere yok, çözüm yok. Bugüne kadar milletimizle çözümü yaptık, bundan sonra da çözümü milletimizle yapmaya devam edeceğiz.

Tarih : 13 Eylül 2016, 16:57
Puan Ver : Ak Parti'de Teşkilat Arası Bayramlaşma(7/10)5


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bundan sonra terör örgütüyle asla müzakere yok, çözüm yok. Bugüne kadar milletimizle çözümü yaptık, bundan sonra da çözümü milletimizle yapmaya devam edeceğiz. Terörün de teröristin de ona yardım ve yataklık edenin hakettiği ceza verilecek" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen teşkilat arası bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, "Bayramların kardeşlik getirdiği ortamlar olduğunu biliyoruz. Bu mübarek günde dün hain terör örgütü PKK'nın Van'da gerçekleştirdiği menfur saldırıyı kınıyorum. Terörün dininin olmadığını bu mübarek günde bir kez daha gördüm. Bunlarda inanç yok. Bugünlerde cana kıyacak, gözyaşı akıtacak kadar gözü dönen hainlere sesleniyorum, köşeye sıkıştınız, sonunuz yakın" ifadelerini kullandı.



Bugün İslam aleminin en kutlu günlerinden biri olduğuna işaret eden Çalık, "Bayramlaşmak barışmak, gönüllere köprü kurmak demek. Bayramlar, hayırseverin öksüzü yetimi sevindirmesi için önemli bir fırsattır. Kurban ibadetiyle bizden istenen gönül zenginliğimizi birbirimizle paylaşmaktır" diye konuştu.








Etiketler: Ak  Parti  De  Teşkilat  Arası  Bayramlaşma    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER