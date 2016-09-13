

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bundan sonra terör örgütüyle asla müzakere yok, çözüm yok. Bugüne kadar milletimizle çözümü yaptık, bundan sonra da çözümü milletimizle yapmaya devam edeceğiz. Terörün de teröristin de ona yardım ve yataklık edenin hakettiği ceza verilecek" dedi.







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen teşkilat arası bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, "Bayramların kardeşlik getirdiği ortamlar olduğunu biliyoruz. Bu mübarek günde dün hain terör örgütü PKK'nın Van'da gerçekleştirdiği menfur saldırıyı kınıyorum. Terörün dininin olmadığını bu mübarek günde bir kez daha gördüm. Bunlarda inanç yok. Bugünlerde cana kıyacak, gözyaşı akıtacak kadar gözü dönen hainlere sesleniyorum, köşeye sıkıştınız, sonunuz yakın" ifadelerini kullandı.







Bugün İslam aleminin en kutlu günlerinden biri olduğuna işaret eden Çalık, "Bayramlaşmak barışmak, gönüllere köprü kurmak demek. Bayramlar, hayırseverin öksüzü yetimi sevindirmesi için önemli bir fırsattır. Kurban ibadetiyle bizden istenen gönül zenginliğimizi birbirimizle paylaşmaktır" diye konuştu.