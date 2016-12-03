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ak parti'de referandum teyakkuzu

AK PARTİ'DE REFERANDUM TEYAKKUZU

Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifinde uzlaşma sağlandı.

Tarih : 03 Aralık 2016, 11:29
Puan Ver : Ak Parti'de Referandum Teyakkuzu(7/10)4


Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifinde uzlaşma sağlandı. Teklif önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. AK Parti, yeni sistemi anlatmak için seferberlik ilan etti.



Referanduma kadar kitapçık ve broşürlerin yanı sıra konferans, TV yayınları ve sosyal medya aracılığıyla sistem halka anlatılacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Ak  Parti  De  Referandum  Teyakkuzu    haber

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