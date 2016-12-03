

Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifinde uzlaşma sağlandı. Teklif önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. AK Parti, yeni sistemi anlatmak için seferberlik ilan etti.



Referanduma kadar kitapçık ve broşürlerin yanı sıra konferans, TV yayınları ve sosyal medya aracılığıyla sistem halka anlatılacak.







kaynak:milliyet