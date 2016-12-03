AK PARTİ'DE REFERANDUM TEYAKKUZU
Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifinde uzlaşma sağlandı.
Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifinde uzlaşma sağlandı. Teklif önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. AK Parti, yeni sistemi anlatmak için seferberlik ilan etti.
Referanduma kadar kitapçık ve broşürlerin yanı sıra konferans, TV yayınları ve sosyal medya aracılığıyla sistem halka anlatılacak.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar