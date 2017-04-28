Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

AK PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI! TARİH BELLİ OLDU


AK PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI! TARİH BELLİ OLDU
Tarih : 28 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : Ak Parti'de Olağanüstü Kongre Kararı! Tarih Belli Oldu(10/10)9


 AK Parti, 21 Mayıs'ta olağanüstü kongresini gerçekleştirecek. AK Parti, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu 2 Mayıs'ta toplayacak. MKYK toplantısında alınacak kararın ardından parti tüzüğüne göre 15 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilebilecek. Parti yetkilileri, kongreyi pazar gününe denk getirecek, bu da olağanüstü kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağına işaret ediyor. AK Parti yetkilileri, bu kararın prensipte alınmış bir karar olduğuna işaret etti.



PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI



Partili cumhurbaşkanlığının önünü açan anayasa değişikliği sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliği gündeme gelmişti. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından Erdoğan'ın AK Parti'ye davet edileceği bildirilmişti.



21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede Erdoğan'ın AK Parti genel başkanlığına seçilmesi bekleniyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Ak  Parti  De  Olağanüstü  Kongre  Kararı  Tarih  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER