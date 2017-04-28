AK PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI! TARİH BELLİ OLDU
AK Parti, 21 Mayıs'ta olağanüstü kongresini gerçekleştirecek. AK Parti, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu 2 Mayıs'ta toplayacak. MKYK toplantısında alınacak kararın ardından parti tüzüğüne göre 15 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilebilecek. Parti yetkilileri, kongreyi pazar gününe denk getirecek, bu da olağanüstü kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağına işaret ediyor. AK Parti yetkilileri, bu kararın prensipte alınmış bir karar olduğuna işaret etti.
PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI
Partili cumhurbaşkanlığının önünü açan anayasa değişikliği sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliği gündeme gelmişti. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından Erdoğan'ın AK Parti'ye davet edileceği bildirilmişti.
21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede Erdoğan'ın AK Parti genel başkanlığına seçilmesi bekleniyor.
kaynak:habertürk
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