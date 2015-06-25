O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

AK PARTİ'DE O KURAL KALKACAK MI?


AK PARTİ'DE O KURAL KALKACAK MI?
Tarih : 25 Haziran 2015, 13:29
Puan Ver : Ak Parti'de O Kural Kalkacak Mı?(5/10)7


AK Parti, sonbaharda yapılacak olağan kongresinde partinin çok tartışılan ‘3 dönem' kuralını kaldırmaya hazırlanıyor.


AK Parti, sonbaharda yapılacak olağan kongresinde partinin çok tartışılan ‘3 dönem' kuralını kaldırmaya hazırlanıyor.



Seçim sonuçlarının tek başına iktidar olanağı vermediğinin ortaya çıkmasıyla AK Parti içinde en çok konuşulan konuların başında, koalisyon seçeneklerinin yanı sıra olası bir seçimde 3 dönem kapsamına girecek milletvekillerinin durumu var. 70 kadar 3 dönemlik milletvekilinin siyasete veda etmesine seyirci kalan 2 dönemlik milletvekilleri, şimdi sürecin kendi aleyhlerine işlemeye başlaması üzerine bu konuda kulis yapmaya başladılar.








Etiketler: Ak  Parti  De  O  Kural  Kalkacak      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER