

AK Parti, sonbaharda yapılacak olağan kongresinde partinin çok tartışılan ‘3 dönem' kuralını kaldırmaya hazırlanıyor.



AK Parti, sonbaharda yapılacak olağan kongresinde partinin çok tartışılan ‘3 dönem' kuralını kaldırmaya hazırlanıyor.



Seçim sonuçlarının tek başına iktidar olanağı vermediğinin ortaya çıkmasıyla AK Parti içinde en çok konuşulan konuların başında, koalisyon seçeneklerinin yanı sıra olası bir seçimde 3 dönem kapsamına girecek milletvekillerinin durumu var. 70 kadar 3 dönemlik milletvekilinin siyasete veda etmesine seyirci kalan 2 dönemlik milletvekilleri, şimdi sürecin kendi aleyhlerine işlemeye başlaması üzerine bu konuda kulis yapmaya başladılar.